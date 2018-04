Messi a redevenit seful peste Gheata de Aur! Argentinianul l-a depasit pe Salah, Ronaldo e la 6 goluri distanta! Cum arata clasamentul

Leo Messi a preluat conducerea in clasamentul pentru Gheata de Aur. El a marcat un hat trick in victoria Barcelonei cu Leganes, scor 3-1.

Leo Messi l-a egalat pe Salah la numarul de goluri in acest sezon. Argentinianul Barcei a ajuns la cota 29, la fel ca Salah. Diferenta este facuta de faptul ca Messi are 29 de goluri in 30 de meciuri, iar Salah le-a dat in 31 de partide!

Ciro Immobile completeaza podiumul, cu 27 de goluri marcate pentru Lazio in acest sezon.

Cristiano Ronaldo este pe locul 9, cu 23 de reusite bifate.