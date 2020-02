"Am pierdut pe mana arbitrului!" Dusan Uhrin, FURIOS pe arbitrajul din meciul cu Voluntari! Ce le-a transmis suporterilor

Dinamo a pierdut meciul cu ultima clasata, Voluntari si sansele sa se califice in play-off sunt aproape nule. Antrenorul "cainilor" a tunat la finalul meciului la adresa arbitrajului.

"Toata lumea a vazut ce s-a întamplat. Aveam 1-0, arbitrul nu ne da penalty, se face 1-1...apoi la 1-0 avem un alt penalty, al doilea...urmeaza eliminarea. Ce pot sa spun?! Sunt suparat pe noi, dar am pierdut astazi din cauza arbitrilor. Voi trebuie să spuneti ce e fair si ce nu e fair. Sunt extrem de suparat pentru atitudinea arbitrului, mi se pare incredibil. Prestatia sa a fost execrabila!

Nu vreau sa vorbesc daca a fost corect sau nu, voi trebuie sa spuneti asta, a fost o prestatie foarte dura a arbitrului. De fiecare data ma intrebati despre sanse, dar daca pierdem pe mana arbitrilor, ce sa facem, e foarte dificil. Trebuie sa ne concentram pe fiecare moment.

Daca decizia arbitrului e corecta, ies in public si imi admit greseala, dar alfel, a schimbat meciul. O sa gasim pana la final o solutie.

Astazi am jucat bine, am avut multe ocazii, sigur ca am si gresit.

E dificil sa le spui ceva suporterilor, sunt mereu alaturi de noi si sper sa fie cu noi la meciul cu FCSB", a declarat Dusan Uhrin la finalul meciului.