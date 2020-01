Dinamo a facut primul transfer al iernii! Jucatorul a fost dorit insistent de Dusan Uhrin la echipa

"Cainii" au realizat prima mutare din acest an.

Lukas Skovajsa este oficial jucatorul lui Dinamo, anunta site-ul oficial al clubului. Fundasul slovac in varsta de 25 de ani a ajuns in Stefan cel Mare liber de contract, el fiind unul dintre jucatorii doriti de Uhrin in lot.

Skovajsa, originar din Trencin, a jucat numai pentru echipa din orasul natal, debutand in prima liga slovaca in 2012. El are 150 de meciuri si 7 goluri pentru Trencin si 2 titluri de campion national.

Noul dinamovist a efectuat deja vizita medicala, a intrat in programul de pregatire stabilit de Dusan Uhrin si urmeaza sa plece luni dimineata in cantonamentul din Spania.

300.000 de euro este cota de piata a fundasului slovac, conform transfermarkt.com.