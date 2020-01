Dinamo a realizat primul transfer al iernii! Dusan Uhrin il voia neaparat in lot

"Cainii" fac prima achizitie a iernii.

Slovacul Lukas Skovajsa, a fost dorit insistent de Dusan Uhrin, iar oficialii lui Dinamo s-au conformat. Fundasul slovac e liber de contract si a ajuns deja la Bucuresti pentru a afectua vizita medicala, informeaza gsp.ro

In varsta de 25 de ani, jucatorul poate evolua atat ca fundas central, cat si in vanda stanga, fiind o solutie buna pentru Uhrin, in conditiile in care Popescu si Klimavicius sunt aproape de o plecare din Stefan cel Mare.

Luka Skovajsa a evoluat la Trencin, orasul sau natal, unde a marcat de 7 ori in 148 de partide. 300.000 de euro este cota de piata a slovacului, conform transfermarkt.com.