ULTIMA ORA | Era dat ca inlocuitorul lui Uhrin la Dinamo, dar tocmai a semnat cu alta echipa! Unde va antrena Florin Bratu si ce obiectiv va avea

Florin Bratu a semnat cu o echipa de Liga a 2-a.

Florin Bratu era dat ca si inlocuitorul lui Uhrin la Dinamo in cazul in care antrenorul ceh ar fi plecat de la club. Potrivit celor de la liga 2. ro, Florin Bratu a semnat astazi cu Concordia Chiajna si in inlocuieste pe Erik Lincar la carma ilfovenilor. Lincar i-a anuntat pe oficialii clubului ca nu mai vrea sa ramane la club, si s-a intors inapoi la Turris Turnu Magurele, formatie de la care plecase acum 9 etape.

Astazi, cei de la Concordia Chiajna i-au gasit inlocuitor lui Lincar si s-au inteles cu Florin Bratu pentru a prelua echipa. Obiectivul lui Florin Bratu cu formatia de liga a 2-a este salvarea de la retrogradare. Concordia se afla in acest moment pe locul 16 in Liga a 2-a, ultima pozitie retrogradabila.