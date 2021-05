"Am lucrat sase ani la Astra, pot lucra si cu Bin Laden!" Inca o lovitura dupa retrogradare! Dani Coman si-a anuntat plecarea

Astra Giurgiu a retrogradat in Liga 2!

Giurgiuvenii au pierdut meciul cu Viitorul si au incheiat playout-ul pe penultimul loc, dupa ce Hermannstadt a inscris cu FC Arges si a urcat pe locul de baraj.

Presedintele Astrei, Dani Coman, a vorbit la finalul meciului despre dezastrul de la echipa si a anuntat ca va pleca.

"Un moment extrem de greu pentru tot clubul, dar asta este consecinta ultimilor ani. Stim cu totii ce s-a intamplat aici, trebuia sa vina si un moment ca acesta.

E tardiv sa mai discutam, iar eu nu sunt omul care sa vorbesc. Stim cu totii momentele prin care a trecut echipa, stim ca patronul este privat de libertate si nu a putut sa fie aproape de echipa.

Ramane de vazut ce se va intampla cu clubul in continuare. Eu nu cred ca se va desfiinta, dar oamenii au reactii uneori ciudate si depinde de modul in care se trezesc dimineata.

E pacat ca s-a ajuns in punctul de a retrograda. Eu intotdeauna mi-am dorit sa fac performanta, indiferent de conditii, cred ca eu si colegii mei am facut tot ce am putut pentru ca echipa sa mearga mai departe. Nu mai pot da timpul inapoi si sa schimb nimic, imi ramane sa iau totul ca pe o lectie de viata si sa merg mai departe.

E greu de spus unde, dar vreau sa ma linistesc putin si sa vad care sunt pasii urmatori. Rapid a fost intotdeauna o optiune pentru mine, dar acolo nu am fost dorit decat de suporteri, atat.

Daca am lucrat sase ani la Astra, pot lucra si cu Bin Laden, Dumnezeu sa-l ierte!

Sunt greseli pe care am facut cu totii, de la patron, pana la mine si la ultimul om de la stadion.

Daca il ajuta Dumnezeu sa iasa de acolo, sunt convins ca va merge mai departe si va face din nou o echipa competitiva.

Tii un cal nemancat luni de zile, apoi ii dai niste fan si vrei sa traga caruta", a spus Dani Coman pentru Digi Sport.