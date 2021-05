EXCLUSIV | "Am vrut finale, acum le avem!" Reactia lui Badea dupa ce a calificat-o pe Astra in finala Cupei Romaniei la primul meci pe banca! Ce a spus antrenorul

Astra Giurgiu s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa loviturile de departajare.

Astra si Dinamo au incheiat la egalitate timpul regulamentar, iar giurgiuvenii s-au impus la loviturile de departajare dupa ce Mihaiu si Nepomuceno nu au reusit sa transforme.

Ionut Badea a debutat astfel cu dreptul pe banca tehnica a giurgiuvenilor, cu o calificare, desi Astra nu a mai castigat de cinci meciuri. Antrenorul a vorbit la 'Ora exacta in sport' despre calificarea obtinuta si prestatia echipei sale.

"A fost un declic, era important sa fie un rezultat bun, nu am mai castigat de mult timp si era nevoie de aceasta gura de oxigen. Am vorbit si cu Eugen, mi-a confirmat si el ca e o echipa buna si e un moment care trebuie depasit.

E o providenta, e normal sa gandim si sa ne pastram concentrarea pana la final. Asta e oricum chestia cu penalty-urile, sa ai liniste si concentrare, asta am incercat si ma bucur ca lucrurile au iesit bine pentru noi.

Au mai fost situatii dificile la Astra, probabil si la alte echipe. Orice calificare intr-o finala este un lucru foarte important pentru ei, in primul rand din punct de vedere sportiv. Sper ca in etapele ramase sa ne atingem obiectivul, acela de a ramane impreuna in Liga 1", a spus Ionut Badea la PRO X.

"Craiova arata foarte bine pe hartie, dar se poate intampla orice in finala!"

Intrebat despre o posibila finala cu Universitatea Craiova, Badea a anuntat ca prioritatile sale sunt meciurile din campionat si salvarea echipei. Cu toate astea, antrenorul nu exclude o 'surpriza' in cazul in care Astra va juca finala cu Craiova.

"Avem o finala cu Voluntari sambata si inca una cu Viitorul, sunt foarte ancorat in momentul asta pe care il traversam. Gandurile sunt doar la primul meci. Pe hartie, Craiova arata foarte bine, dar intr-o finala se poate intampla orice.

A fost un declic, meciul mergea catre 0-0, nu era o faza anuntata. Faptul ca nu au cedat este o situatie pe care putem construi mai departe. Am vrut finale, le avem acum.

E o chestiune mostenita pentru mine, nu trebuie sa o gestionez in momentul asta, sunt alte prioritati. Dar am langa mine oameni care traiesc pentru fotbal si stiu fotbal. Evident ca sunt nemultumiri, au fost si vor mai fi, dar tot ce este scris se va da", a adaugat antrenorul Astrei.