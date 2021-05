Iftime si-a facut praf jucatorii dupa meciul cu Clinceni: "Suntem vai de mama noastra!"  Ce a spus patronul dupa infrangerea suferita

FC Botosani a fost invinsa de Academica Clinceni vineri, in deplasare.

Desi au condus cu 0-2 si 1-3, moldovenii s-au vazut invinsi la finalul partidei. Dupa acest meci, FC Botosani si-a luat gandul de la locul 4 si de la un loc de Conference League sau de baraj, la finalul sezonului.

Valeriu Iftime, finantatorul echipei, a vorbit despre infrangerea echipei sale, insa a punctat si cateva aspecte pozitive: "Sper sa trecem peste asta. Obiectivul meu, locul patru, este compromis. Nu am schimbat nimic la pauza. Am mers pe aceeasi idee sa atacam. Chiar eram cu niste prieteni la meci si eram atat de relaxat. La 3-2, am crezut ca mai dam un gol si, la 4-3, am inlemnit. Am zis `Clar! Suntem vai de mama noastra`. Cumva, in meciul asta, antrenorul lor, Poenaru, fie el fara licenta si Croitoru, fara licenta, l-a batut.

A introdus niste elemente si niste jucatori noi. aia noi introdusi au dinamitat jocul. Noi am crezut ca lucrurile sunt simple. Eu ii credeam jucatori pe Chindris, Meleke si seroni.. si portarul, in alta viata, inlemnit, adormit. E un meci care pentru privitori a facut spectacol. Nu dau nimic in apoi sa spun ca nu respect echipa asta formidabila, cu un antrenor bun, destul de impulsiv, chiar prea impulsiv uneori si vorbaret.

Una peste alta, echipa nostra e al doilea an consecutiv in play off. Au facut spectacol. Au dat trei goluri pana la urma, dar au primit si patru. Mie mi se parea interesant, sa facem un 3-3 sau un 4-4. asta este fotbalul!", a spus Iftime, la DigiSport.

Multe plecari in vara, de la FC Botosani

Stefan Askhovski, Hamidou Keyta si Marcel Holzmann vor ramane fara contract si cel mai probabil vor parasi echipa. De altfel, primii doi au anuntat deja ca isi doresc sa plece. Pe langa ei, ar putea parasi echipa si Al-Mawas sau Chindris, jucatori cu oferte.

"De Keyta eram despartiti de la inceputul acestui an. A tot spus ca pleaca. Noi nu am insistat. Ma gandeam ca scot ceva din el in perioada asta, dar daca fotbalistul nu e cu foamea in fata, nu merge. in Liga 1 e nevoie de forta, de sacrificiu. Mai sunt vreo trei fotbalisti la capat de contract cu care nu am negociat. Vom vedea daca vor sa ramana si depinde si de antrenor.

Ashkovski si Holzmann sunt la final de contract. Discutia este daca vor sa ramana la Botosani cu adevarat. Obiectivul lor este de a juca, de a se afirma si de a merge mai departe. Nu tin niciun jucator care cred ca nu are un scop clar. Vreau sa joc cel mai bine, nu cred intr-o iubire fata de Botosani. Vine la Botosani sa se afirme si sa plece in alta parte cu un contract mai mare", a adaugat Valeriu Iftime.