Dezastru! Fosta campioana Astra a retrogradat! Poate totusi sa joace in Europa daca ia Cupa! Asa arata drama de la Giurgiu

Fosta campioana Astra a retrogradat in Liga 2.

Dupa ce s-a luptat pana aproape de finalul sezonului regulat pentru accederea in playoff, Astra a suferit o cadere inimaginabila in playout, ajungand in cele din urma sa retrogradeze.

Astra Giurgiu are in palmares un titlu in Liga 1, cucerit in sezonul 2015/2016, o cupa a Romaniei (2013/2014) si doua Supoercupe (2016/2017, 2018/2019).

Astra a fost primul club care a castigat titlul in Liga 1 dupa introducerea formatului cu playoff/playout.

Astra este echipa la care si-au castigat notorietatea unii dintre cei mai talentati fotbalisti din Romania: Denis Alibec si Constantin Budescu.

Formatia din Giurgiu mai poate alina din gustul amar al retrogradarii daca va reusi sa se impuna in finala Cupei cu Craiova, care se va disputa pe 22 mai, la Ploiesti, cu suporteri in tribune. Primul meci de fotbal din Romania deschis publicului dupa un an, doua luni si doua saptamani.

Clasament playout

1. Chindia Targoviste - 36 puncte

2. UTA Arad - 32 puncte

3. Viitorul - 32 puncte

4. Gaz Metan - 32 puncte

5. Dinamo - 31 puncte

6. FC Arges - 31 puncte

7. FC Voluntari - 28 puncte

8. FC Hermannstadt - 26 puncte

9. Astra Giurgiu - 25 puncte

10. Poli Iasi - 20 puncte