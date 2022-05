Costel Orac (63 ani), triplu campion și triplu câștigător al Cupei României cu Dinamo, dar și semifinalist al Cupei Campionilor Europeni în sezonul 1984-1984, a fost pe stadion la ambele meciuri jucate de "câini" cu "U" Cluj, în barajul de menținere/promovare în Liga 1. Legendara extremă dreapta a lui Dinamo a fost foarte dezamăgit de activitatea clubului în ultimii ani, dar și de evoluția și atitudinea jucătorilor în mecirile decisive din acest final de sezon.

"Nu mă gândeam niciodată ca va fi derby Dinamo - Steaua în Liga 2. Niciodată!. Cum să se gândească cineva din generația mea, care ajungea în semifinala Cupei Campionilor Europeni, că va retrograda Dinamo? Dacă nu s-a tras semnalul de alarmă la timpul potrivit, s-a întâmplat și inimaginabilul. În opinia mea, principalul vinovat pentru situația actuală este Ionuț Negoiță. După venirea lui, s-a creat o falie față de trecutul clubului și nu a pus oamenii potriviți în administrație. Dacă a fost cineva care se pricepea la fotbal, nu și-a impus punctul de vedere, fie că a vrut să stea pe un post călduț, ca să ia un salariu bun, fie nu a dorit să intre în conflicte și să strice atmosfera la echipă. E clar că retrogradarea e rezultatul a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5-10 ani, din momentul în care clubul a fost preluat de Negoiță.

Din punct de vedere al antrenorului din mine, cred că abordarea pentru cele două jocuri a fost greșită. Asta i se poate imputa lui Uhrin. În opinia mea, soarta s-a jucat în meciul tur. Dinamo a jucat prea deschis și prea naiv pentru un meci istoric, de asemenea importanță. S-a încercat ceva, s-a intrat în impas și s-a ajuns la foarte multe mingi lungi, în situația în care Universitatea avea o apărare aglomerată. Amândoi fundașii centrali erau înalți și buni la jocul la cap, iar noi îl aveam doar pe Irobiso care putea să le pună probleme. Torje, Matei sau Crețu nu au o înălțime care să îi facă să conteze în lupta aeriană. Jocul nu a fost adaptat pentru stilul de joc al adversarului. Meciul tur trebuia abordat la trecerea timpului, la obținerea unui rezultat pozitiv. Dinamo trebuia să paseze, să țină mingea, să joace la rezultat, pentru că clujenii ar fi fost apoi presați de timp și ieșeau la joc. Ar fi fost mult mai ușor să se desfacă și să îi prinzi pe contraatac.

Ce mai pot eu reproșa este faptul că jucătorii au lăsat impresia că pentru ei este indiferent ce se întâmplă. Că retrogradează sau că rămân în prima ligă, e totuna. Nu știu dacă se termină contracte și pleacă. Dar nu au demonstrat că ar cunoaște istoria lui Dinamo, că ar fi atașați de acest club, că își doresc, măcar pe ultima sută de metri, să îndrepte lucrurile pe care tot ei le-au stricat. La urma urmei, jucătorii au fost în teren, nu cei care conduc clubul. M-aș fi așteptat ca orgoliul de fotbalist să îi îndemne să dea totul măcar la meciul ăsta. Nu a fost cazul.

E greu să îmi dau seama de ce a fost folosit Eșanu și la retur. I-am văzut și pe ceilalți în campionat, Figueiredo, Chesneau. Au gafat când ți-era lumea mai dragă. Dacă un an de zile ești sub presiunea rezultatelor, cu pretențiile de la un club de talia lui Dinamo, la meciurile decisive apăsarea este foarte mare. Dacă nu ești pregătit pentru așa ceva, poți să clachezi. Cert este că Eșanu a greșit în ambele meciuri, în momente importante.

'U' Cluj era o echipă de bătut. Am fost mai mult decât optimist, când am văzut că jucăm barajul cu ei. Cu câteva etape înainte de această 'dublă', i-am văzut la Chiajna, unde sunt eu, și au scăpat cu noroc doar cu o înfrângere cu 1-0. Am zis atunci, 'dacă jucăm cu ei la baraj, sunt șanse foarte mari să învingem'. Dar uite că m-am înșelat. Cum-necum, cei de la Cluj au avut câștig de cauză. Cu greșelile celor de la Dinamo, cu ceea ce au făcut ei bine, cu trageri de timp, și-au atins scopul și au promovat în Liga 1.

Să ai cinci antrenori și peste 50 de jucători într-un sezon, e o problemă mare și dificultățile de acum nu sunt întâmplătoare. Asta e o greșeală imensă a celor care au condus clubul. În momentul în care clubul i-a preferat pe cei doi jucători în dauna lui Mircea Rednic, am spus că s-a făcut o greșeală foarte mare să dai antrenorul afară. Nu este în regulă ca, la un club de talia lui Dinamo, jucătorii să facă legea. Mai ales jucători care au mai creat probleme pe unde au fost și au un trecut nu tocmai lăudabil. Dacă îl concediezi pe Rednic și le dai întâietate jucătorilor, atunci trebuie ca acești jucători să tragă echipa după ei, să îți câștige meciurile. Dar, vedem acum, nu a fost cazul. Din păcate, aceasta e o boală generală a fotbalului românesc, tupeu și realizări puține", a declarat Orac pentru Sport.ro.