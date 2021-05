Cu o finala nu se face primavara! Calificati in finala Cupei, oltenii anunta ca nu renunta nici la titlu: "Credem in sansa noastra pana la final"

Universitatea Craiova s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat-o in semifinale pe Viitorul Pandurii.

Chiar daca s-au calificat in finala Cupei, oltenii anunta ca nu renunta nici la campionat.

"A fost un meci spectaculos. Ma bucur ca am marcat si ca am reusit sa ne calificam in finala.

In finala se poate intampla orice. Noi trebuie sa intram motivati pe teren pentru a castiga trofeul", a spus Tudorie la finalul meciului, la Digi Sport.

Despre lupta din campionat: "Noi credem in sansa noastra pana la final si intram motivati si poate vom reusi sa obtinem noua puncte din aceste trei meciuri si ei sa faca un punct, respectiv doua si la egalitate de puncte noi suntem avantajati.

Avem absente importante, dar speram ca cine va intra isi va face treaba, sa reusim sa facem jocuri bune", a mai spus Tudorie.

Craiova mai are de jucat in acest sezon cu CFR Cluj, FCSB si Academica Clinceni.