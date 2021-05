Dinamo - Chindia Targoviste, LIVE de la ora 18:30 | Dueluri de foc in ultima etapa a playout-ului Ligii 1! Viitorul - Astra, de la aceeasi ora

13:09

In aceasta dupa-amiaza sunt programate, de la ora 18:30, toate cele 5 partide din ultima etapa a playout-ului Ligii 1.

Inaintea acestor meciuri, singura echipa care este sigura de retrogradarea in Liga 2 este Poli Iasi, care are doar 20 de puncte si care nu mai poate scapa de locurile din subsolul clasamentului.

In plus, FC Hermannstadt este, in acest moment, pe pozitie direct retrogradabila, dar ar putea ajunge pe loc de baraj in cazul unui rezultat bun, in timp ce Astra are nevoie de o victorie pentru a fi sigura ca nu va retrograda direct.

Viitorul si Gaz Metan sunt si ele in pericol de a ajunge pe loc de baraj in cazul in care nu reusesc rezultate pozitive in partidele din aceasta dupa-amiaza.

In ceea ce o priveste pe Dinamo, aceasta poate ajunge pe loc de baraj pentru cupele europene in cazul in care va obtine un rezultat bun in fata celor de la Chindia Targoviste.

Programul complet al etapei a noua din playout-ul Ligii 1: