Mititelu Jr. este in extaz dupa promovarea Craiovei si a Rapidului! "Fotbalul va creste odata cu promovarea noastra!"

Patronul FCU Craiova s-a declarat incantat dupa victoria Craiovei din fata Rapidului.

Adrian Mititelu JR. s-a dezvantuit dupa meciul dintre Rapid si Craiova si anunta ca cele doua echipe vor face fotbalul romanesc sa fie mai frumos din sezonul urmator, in special datorita suporterilor. Acesta spune ca oltenii vor avea parte de investitii si transferuri si echipa sa va deveni una dintre cele mai bune din Romania.

"Este o seara frumoasa pentru fotbalul romanesc, Rapid si Universitatea Craiova au promovat in Liga 1. Astazi am demonstrat de ce meritam locul 1. Am dominat, putea fi un scor mult mai mare. Pentru ei e cel mai dulce esec. Le doresc mult succes in Liga 1. Suporterii Rapidului si al Craiovei s-au respectat mereu.

Probabil, daca nu promovau inainte de meci, lucrurile stateau altfel. A fost o seara minunata pentru ambele echipe. Fotbalul va creste odata cu promovarea noastra, va creste numarul spectatorilor. Cu totii si-au dorit promovarea noastra si a Rapidului.



Ne asteapta o luna de calvar. La inceputul lunii iunie plecam deja in cantonament. In doua saptamani trebuie sa ne organizam, sa facem strategia de transferuri, tot. Sunt convins ca suporterii vor umple stadionul, sper sa mai elimine din restrictii. Craiova va deveni un club foarte puternic, mai ales cu venirea spectatorilor!", a spus Adrian Mititelu JR.