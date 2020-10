"Am ajuns de RASUL ROMANIEI!" Dani Coman, furios dupa ultima RUSINE a Astrei! Reactie cu privire la problemele financiare: "Tocmai le-am platit un salariu!"

Situatie tensionata la Astra Giurgiu, dupa ce echipa a pierdut la Pitesti cu FC Arges, scor 0-1 si a ajuns pe ultimul loc in Liga 1.

Presedintele Astrei Giurgiu, Dani Coman a dezvaluit la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport ca fotbalistilor formatiei giurgiuvene li s-a virat un salariu restant in decursul zilei de ieri.

Fostul portar al Rapidului i-a dat o replica lui Valerica Gaman care s-a plans la finalul meciului de la Pitesti de situatia financiara grea prin care trece clubul.

"Tocmai le-am platit un salariu. Ieri au primit un salariu. Nu stiu de ce vorbeste.

Ar trebui ca fiecare jucator sa se uite in oglinda, sa-si faca autocritica si sa se uite si in clasament. Am ajuns de rasul Romaniei! Si ei luati individual si echipa Astra Giurgiu!

Am terminat pe locul 3, si am terminat pe locul 3, un loc onorabil. Sunt foarte dezamagit de jocul lor, de rezultat si de atitudinea unor jucatori care cred ca doar intrand pe teren pot castiga meciurile!

Nu pot sa dau exemple si nu e treaba mea sa dau exemple. Avem antrenor si probabil maine vor face o sedinta.

Voi avea maine o discutie si cu Edi (n. r. Iordanescu) E adevarat ca ne-am dori ca el sa vina de maine pentru ca avem nevoie de antrenor principal. Daca nu va veni, ne vom gandi ce vom face"