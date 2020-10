Koeman ii raspunde lui Griezmann dupa ce francezul l-a criticat ca nu il joaca unde trebuie! ''Cel care decide unde va juca sunt eu!''

Spiritele sunt destul de agitate la echipa de pe Camp Nou in aceasta perioada a sezonului.

Motivul care genereaza tensiuni la echipa blaugrana este reprezentat de randamentul scazut al lui Antoine Griezmann. Sosit in vara anului trecut de la Atletico Madrid in schimbul sumei de 120 de milioane de euro, atacantul francez a avut evolutii foarte sterse in acest debut de sezon, nereusind sa inscrie niciun gol in 3 meciuri de La Liga. Mai mult decat atat, Griezmann nu a fost integralist in niciunul din aceste meciuri, fiind schimbat la pauza sau in a doua repriza.

In urma cu cateva zile, mai exact dupa meciul castigat de nationala Frantei la Zagreb impotriva Croatiei, meci in care Griezmann a marcat un gol, francezul a dat un interviu in care a lasat sa se inteleaga ca nu este multumit de locul in teren pe care Ronald Koeman ii cere sa joace la Barcelona.

Replica olandezului nu a intarziat sa apara. Ronald Koeman i-a confirmat jurnalistului spaniol Alfredo Martinez ca a avut ieri o discutie cu fotbalistul de 29 de ani.''Sunt 3 pozitii, in final cel care va decice unde va juca sunt eu. Antrenorul este cel care decide, iar jucatorul trebuie sa dea cel mai bun randament'', i-a spus antrenorul olandez jurnalistului ''de casa'' al Barcelonei cu referire la situatia lui Antoine Griezmann.

