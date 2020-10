Dragos Grigore face lumina in cazul posibilei reveniri la Dinamo: "Am spus de prea multe ori ca imi doresc sa ma intorc!"

Dragos Grigore (34 de ani) a vorbit despre posibilul interes al lui Dinamo de a-l readuce in Stefan cel Mare.

Dragos Grigore a dat cartile pe fata si a vorbit deschis despre subiectul Dinamo. Fundasul central din nationala Romaniei spune ca nu a fost contactat de nimeni de la Dinamo in ultima perioada, in ciuda informatiilor aparute in presa.

Grigore spune ca si-ar dori sa revina la Dinamo si este deschis la posibilele propuneri ale conducerii. Fundasul mai are contract cu Ludogorets pentru inca doua sezoane:

"Nu stiu, pe mine nu m-a contactat nimeni de la Dinamo. Am vazut tot felul de discutii, dar nu am vorbit cu nimeni. Nu stiu de unde a venit zvonul. Absolut nimic!

Vad ca apar in fiecare zi jucatori noi, salarii, si restante foarte vechi, in rest nu stiu absolut nimic.

Eu mai am 2 ani de contract la Ludogorets. Normal ca as putea sa stau de vorba cu ei. M-am repetat de prea multe ori spunand ca imi doresc sa ma intorc la Dinamo si atunci poate deja... Nici nu vreau sa deranjez, sa ma autopropun, nu mai vreau sa mai vorbesc nimic de Dinamo", a spus Dragos Grigore, la Digi Sport.

Grigore evolueaza pentru Ludogorets din 2018, cand a venit gratis de la Al Sailiya, Qatar. 4 goluri si 2 pase decisive a reusit fundasul central in cele 43 de aparitii pentru bulgari.

Grigore a imbracat tricoul dinamovistilor in 149 de meciuri, in perioada 2009 - 2014.