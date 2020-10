"Daca renunta o sa ii spun in fata ca este un om slab!" ALL IN pe Radoi la nationala, dar trebuie sa schimbe tactica! Cum e sfatuit sa joace pentru a merge la Mondial: "Doar asa batem"

Mirel Radoi este sfatuit sa dea dovada de barbatie si sa isi continue proiectul pe care la inceput la nationala mare a Romaniei.

Mirel Radoi a lasat de inteles ca se gandeste la o posibile plecare de la nationala dupa ultimele rezultate, insa Dumitru Dragomir crede ca ar da dovada de slabiciune daca ar face asta.

Fostul presedinte al LPF l-a incurajat pe actualul selectioner si spune ca oricine ar fi venit in locul lui in acest moment nu ar fi putut sa faca mai mult:

"Toata lumea arunca in Radoi. Daca va aduceti aminte, eu am fost singurul care a spus ca se duce la echipa ca sa fie victimizat. Ma, fratilor, oricine venea in locul lui Radoi, mai rau se facea, pentru ca nu mai avem jucatori. Iar de copii si juniori nu se mai preocupa nimeni in tara asta. Daca renunta, o sa ii spun in fata ca este un om slab. Daca nu renunta, bravo lui! Trebuie sa fie tare si, parerea mea, el este un om tare.

Poate daca jucam putin in tactica lui Piturca si a lui Iordanescu, sa stam lipiti unul de altul si sa nu dam spatii, poate reuseam sa scoatem rezultat bun in ambele jocuri, cele cu Islanda si cu Norvegia.

Nu mi-a placut de el, ca a inceput sa zica ca el e vinovat pentru infrangere. Daca spui o data ca esti vinovat, o spui de doua ori, lumea va gasi vinovatul", a spus Dumitru Dragomir, la Telekom Sport.

Dumitru Dragomir: "Doar cu un stil de joc ca al lui Piturca putem ajunge la mondial!"

Fostul presedinte al LPF sustine ca doar cu un stil de joc pragmatic si pe contraatac putem ajunge la Campionatul Mondial din 2022:

"Nu, nu avem nicio sansa. Poate daca ne intoarcem iar la Piturca, sa stea unul langa altul si pe contraatac sa putem sa ii batem. Bai, nene, noi suntem intr-o cadere extraordinara", a mai spus Dumitru Dragomir.