Edi Iordanescu isi PUNE MAINILE IN CAP! E asteptat la Astra, dar ce a auzit nu o sa ii placa: "Sunt probleme financiare! Il asteptam sa vina"

Astra Giurgiu a pierdut in aceasta seara, scor 0-1 in deplasare cu FC Arges si a preluat ''lanterna rosie'' de la formatia pitesteana.

Aflata intr-o situatie foarte grea in acest inceput de sezon in care a acumulat un singur punct 7 meciuri, echipa patronata de Ioan Niculae il asteapta pe Edi Iordanescu sa redreseze echipa.

Doar ca Edi Iordanescu nu a primit o veste foarte buna la finalul meciului de la Pitesti. Plecat de la Gaz Metan din cauza problemelor financiare de la clubul mediesean, tehnicianul in varsta de 42 de ani se poate confrunta la Astra cu exact aceleasi probleme. La sfarsitul meciului de la Pitesti Valerica Gaman a dezvaluit ca in continuare sunt probleme financiare mari la clubul de pe malul Dunarii: ''Au fost mai multe framantari la echipa in ultimul timp. Sunt aceleasi probleme vechi. Sunt probleme financiare dar nu trebuie sa facem din asta un alibi. Speram sa se rezolve. Il asteptam pe Edi Iordanescu. Probabil ca anul acesta va fi mai greu sa intram in play-off. Am inceput prost''.

Totodata, Gaman a comentat si ultimele rezultate ale echipei nationale:''Cred ca este rezultatul ultimilor 30 de ani, rezultatul societatii in care traim, una saraca si pe alocuri corupta care se reflecta in fotbal''.