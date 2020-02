Alibec, reactie de ultima ora despre transferul la echipa trecuta prin grupele Champions League: "Asa am vorbit cu patronul, ne-am inteles!"

Denis Alibec a vorbit despre oferta pe care a avut-o.

Denis Alibec s-a declarat foarte nemultumit dupa jocul prestat de Astra impotriva celor de la Dinamo. "Cainii" s-au impus cu 2-0 si spera din nou la un loc de play-off.

Alibec a vorbit si despre oferta venita pe numele sau in urma cu cateva zile si a spus ca nu a fost lasat sa plece, dar a ajuns la o intelegere cu patronul Ioan Niculae pentru a fi lasat sa se transfere la finalul campionatului:

"Nu am avut atitudie, Dinamo a fost mult peste noi si s-a vazut asta. Nu ne asteptam sa jucam in halul acesta. Se vede cand lipseste oricare dintre jucatorii importanti ai echipei, trebuie sa mergem inainte si sa castigam urmatoarele meciuri.

Nu cred ca are Bogdan Anonde nicio vina, de cand a venit avem 9 victorii. Singura vina este a noastra, avem destula experienta si nu s-a vazut asta.

Am simtit o echipa foarte buna, cu jucatori foarte buni si foarte tineri.

Nu am ales eu sa raman, eu am vrut sa plec, dar nu am fost lasat si am cazut de acord sa raman pana in vara si sa ne batem la campionat", a spus Alibec.

Denis Alibec a fost dorit in Polonia, de Legia Varsovia, echipa cu 19 titluri de campioana si care a jucat in Champions League in sezonul 2016/2017.