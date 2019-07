Unde va juca Denis Alibec in sezonul viitor! Dani Coman, presedintele Astrei, a facut anuntul final

Denis Alibec a sperat mai bine de o luna ca Sumudica sa-l ia la Gaziantep, dar transferul nu se va face. Atacantul de 28 de ani ramane la Astra!

Denis Alibec (28 de ani) spera sa prinda un transfer in strainatate, dar pana la urma va ramane in Liga 1. El va imbraca si in sezonul viitor tricoul Astrei Giurgiu, echipa la care a cunoscut totusi cea mai buna forma a carierei sale.

Dani Coman, presedintele Astrei, spune ca pe adresa clubului nu a venit nicio oferta oficiala pentru Alibec.

Turcii de la Gaziantep nu au mai trimis oferta dupa ce au aflat ca Astra vrea 2 milioane de euro pe atacant.

Dani Coman: "Alibec nu pleaca nicaieri"



"Alibec nu pleaca nicaieri. Au fost numai zvonuri in jurul sau, dar nimic concret. In aceasta vara nu a venit nicio oferta oficiala pe adresa clubului", a spus presedintele Astrei, potrivit ProSport.

Alibec a macat 7 goluri si a dat 9 pase decisive in sezonul trecut, in 30 de meciuri jucate pentru Astra. Cota sa s-a prabusit la 800.000 euro, dupa ce in urma cu doi ani valora 3.000.000 euro.