"Nu ne imbatam si plecam in maini!" Raspunsul FABULOS al lui Denis Alibec la declaratiile lui Cartu: "Echipa antrenata la gratare". VIDEO 

Astra a invins-o pe Gaz Metan, 1-0. TOATE FAZELE MECIULUI AICI.

Denis Alibec a inscris golul victoriei in meciul de pe teren propriu cu Gaz Metan Medias. Dupa meci, Alibec i-a raspuns lui Sorin Cartu, care i-a atacat pe jucatorii Astrei, dupa ce s-au pozat la un gratar: "Este echipa antrenata la gratare", a spus la Digi Sport.

"Da, nu e ca si ne imbatam si plecam in maini de acolo, sau cum spun unii oameni pe la televizor. Stiu ca pe vremea lor, la fel faceau. Nu e ca si cum am facut noi in istoria Romaniei un gratar. Probabil nu au ce zice si se iau de lucrurile care nu au importanta in teren", a declarat Denis Alibec la finalul meciului.