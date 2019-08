Denis Alibec a fost operat dupa accidentarea din weekend! Cat timp va lipsi de pe teren

Denis Alibec s-a accidentat in timpul meciului cu Gaz Metan Medias, pierdut de Astra cu 1-0.

Alibec a avut nevoie de operatie dupa accidentarea suferita in deplasare la Gaz Metan, scrie Telekomsport.

Alibec s-a accidentat in minutul 61 al partidei, iar investigatiile medicale au aratat ca acesta are o leziune la ligamentele genunchiului stang.

El a fost operat cu laserul si va lipsi de pe teren aproximativ o luna.

Alibesc a iesit plangand de pe teren in partida pierduta de Astra in fata celor de la Gaz Metan Medias.

