APARENTELE INSEALA! Denis Alibec, caracterizat de un fost antrenor: "Pare frustrat, insa se simte jenat"

Denis Alibec este laudat de un fost antrenor de la Astra Giurgiu.

Costel Enache a acordat un interviu in Gazeta Sporturilor in care a vorbit despre atacantul Astrei. Cei doi au lucrat impreuna in sezonul 2018-2019, cand echipa din Giurgiu a fost aproape sa castige Cupa Romaniei, insa a pierdut cu Viitorul lui Gica Hagi, scor 1-2.

Enache l-a laudat pe Alibec, tinand sa evidentieze ca personalitatea atacantului este diferita fata de ceea ce se vede la televizor.

"Este un baiat extraordinar daca il cunosti. E un tip sufletist, cu toate ca pare frustrat. E un om destul de constient de ce se intampla si ca se evidentiaza cu gesturile lui. Mereu spune: "Doamne, iar am facut asta, imi propusesem sa ma controlez". Gestioneaza nereusitele mai greu, deoarece isi doreste mereu sa reuseasca.

Cand am ajuns la Astra, i-am zis ca impartim la doi fiecare amenda pe care o ia. Mi-a spus ca el trebuie sa plateasca pentru greselile lui. La televizor, vezi omul intr-o stare emotionala, stresat, il judeci gresit. El se simte jenat dupa, atunci constientizeaza ce face", a declarat Costel Enache la Gazeta Sporturilor.