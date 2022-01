Alexandru Pelici, mesaj războinic după Chindia - Mioveni 0-0

CS Mioveni a promovat în Liga 1 la finalul sezonului precedent, iar acum echipa luptă pentru salvarea de la retrogradare. Astfel, după 23 de etape, echipa a acumulat 25 de puncte, fiind pe locul 11 în campionat.

Alexandru Pelici, antrenorul echipei argeșene, susține că formația lui este pe drumul cel bun, iar salvarea de la retrogradare este un obiectiv mai mult deât realizabil.

”Am alergat mult. Presiunea și-a pus amprenta pe joc. Trebuie să fim realiști. Scapă cine poate. E bine că am reușit să luăm un punct, dar trebuia să fim mai concentrați. Puteam să câștigăm meciul în prelungiri, când am avut două ocazii foarte mari.

E un rezultat echitabil. Mă bucură faptul că suntem în grafic. Puțini ne dădeau șansa să fim aici. Nu comentez. E o brigadă foarte bună de arbitraj. Nu avem ce să reproșăm. Nu ne rămâne decât să muncim. Urmează meciurile grele. Pentru noi, meciurile în care am scos cele mai puține puncte în tur, abia acum urmează.

Vom vedea dacă vom sta mai bine decât în tur. Momentan suntem la plus două puncte față de prima parte a sezonului. Ne lipsește concentrarea, execuția finală. Suntem două echipe aflate în zona fierbinte. Ne interesa și pe noi să avem o siguranță a defensivei și să profităm de ocazii. Trebuie să fim mai concentrați”, a declarat Alexandru Pelici la finalul partidei cu Chindia.

În precedentele experiențe ale lui CS Mioveni din Liga 1, echipa a retrogradat de fiecare dată la primul sezon de la promovare.