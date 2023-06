FC Argeș a retrogradat la finele sezonului 2022/23, după ce a ajuns la barajul de promovare/menținere în Superliga României alături de Dinamo București. „Câinii roșii” i-au „spulberat” pe piteșteni cu 8-5 la general și au revenit în primul eșalon al României.

Alexandru Pelici, declarație în forță după ce a preluat-o pe FC Argeș: „Ăsta e gândul cu care am pornit la drum”

Alexandru Pelici a precizat că speră să facă o echipă competitivă la Pitești și, totodată, că vrea să impună probleme celorlalte echipe pentru a promova încă din primul an de când FC Argeș a retrogradat în Liga 2.

„Da, ăsta e gândul cu care am pornit la drum, promovarea în primul an, sperăm să reușim acest lucru. Am transferat deocamdată vreo 7-8 jucători cu care eu am mai lucrat. A fost o dorință, pentru că timpul nu e foarte lung, stiți și dvs. și iubitorii lui FC Argeș, au plecat foarte mulți jucători de la echipă, practic se începe cu un lot nou, nu avem foarte mult timp de omogenizare. Începem într-o lună și sperăm să facem o echipă competitivă, ca să punem probleme și să reușim promovarea din primul an.

Întotdeauna, peste tot am încercat să lucrez cu cât de mulți jucători români am putut, și la Mioveni am reușit să fac asta în primul an de Liga 1, să păstrez lotul cu care am promovat, am avut doar 2 străini în lot. Așa cum spuneați, mi-am dorit să lucrez cu jucători români. Este sănătos și este important pentru fotbalul românesc, important să creștem copii și să-i creștem bine, acolo e viitorul. Aducerea unor străini te ajută la un rezultat imediat, străini cu o oarecare valoare, dar pe viitor ne scufundăm încet, încet, dacă nu vom investi cum trebuie în copiii noștri”, a spus Alexandru Pelici, potrivit SportTotal.

Alexandru Pelici, noul antrenor al lui FC Argeș

Alexandru Pelici are 120 de meciuri ca antrenor în Liga 1 la cluburi precum CS Mioveni, FC Hermannstadt, FC Hermannstadt, Voința Sibiu sau Alba Iulia. Tehnicianul are trei promovări în CV din Liga 2 în primul eșalon al României.

„Bine ai venit, Alexandru Pelici! Clubul FC Argeș și Alexandru Pelici au ajuns la un acord pentru postul de antrenor principal al grupării din Trivale”, se arată în comunicatul emis de FC Argeș pe rețelele social media.