Alo, revenim în Liga 1! Alexandru Pelici și-a pus ținte înalte cu FC Argeș. Cum a comentat ultimele transferuri

FC Argeș a retrogradat în Liga 2 după dubla cu Dinamo (1-6 / 4-2) și și-a schimbat și conducerea tehnică: Bogdan Argeș Vintilă a fost înlocuit cu Alexandru Pelici.

Pelici vrea pe Everest

Noul tehnician a vorbit despre ținta pe care o are cu FC Argeș și susține că atacă din primul sezon promovarea cu o formație care are un lot total schimbat.

“Scopul cu care pornim la drum este promovarea din primul an la Liga 1. Deocamdată am transferat șapte sau opt jucători cu care eu am mai lucrat. A fost o dorință, pentru că timpul nu este foarte lung și știți și dumneavoastră că au plecat foarte mulți jucători de la echipă și practic începem cu un lot nou de jucători.

Practic nu avem timp de omogenizare, în acest campionat începem curând, avem doar o lună la dispoziție în care încercăm să facem o echipă competitivă cu care vom putea pune probleme și sper să reușim promovarea din primul an", și-a început discursul Pelici, potrivit Sport Total FM.

Experimentatul antrenor a vorbit apoi despre transferurile realizate de echipa din Trivale.

"Piteșteanul Robert Boboc, Scarlatache, Balgiu, Panait, Rădescu, în afară de Balgiu sunt jucători cu care eu am mai lucrat la Mioveni sau în alte părți pentru că mi-am dorit să aducem jucători pentru că le cunosc limitele. L-am adus și pe Florian Haită de la U Cluj, însă nu am mai lucrat cu el până acum, dar am avut referințe foarte bune, mi-a plăcut întotdeauna și s-a ivit acum oportunitatea.

Printre alții a mai fost transferat Buhăceanu și în rest mai sunt jucători sub vârstă care urmează să mai vină, pentru că știm cu toții că este nevoie de doi jucători under în teren și vor mai veni câteva achiziții noi. Vom mai avea nevoie de mijlocaș centra și în atac vom mai avea nevoie de unul sau doi jucători.

Întotdeauna pe unde am fost am încercat cât de mult posibil să lucrez cu jucători români, și la Mioveni am încercat și am reușit în primul an să păstrez lotul cu care am promovat, am avut doar doi în lot, e vorba de Garuti și Sanov, pentru că mi-am dorit întotdeauna să lucrez cu fotbaliști români. Este sănătos și important pentru fotbalul românesc să lucrezi cu fotbaliști români. Este important să creștem copii, să-i creștem bine, pentru că acolo este viitorul”, a încheiat Pelici pentru sursa mai sus citată.