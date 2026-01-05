Fotbalistul de 21 de ani s-a impus rapid în echipa lui Zeljko Kopic și a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai „câinilor” până la accidentarea suferită în luna noiembrie.



Evoluțiile solide ale internaționalului de tineret nu au trecut neobservate, iar interesul a venit inclusiv din străinătate.



Ofertă de două milioane de euro pentru Musi: „Bani buni pentru România”



Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a confirmat existența unor discuții și a precizat că o ofertă a venit din Turcia.



Oficialul dinamovist a explicat însă că, în acest moment, un transfer nu este o opțiune reală.

Nicolescu a explicat că suma propusă reprezintă „bani buni pentru România”, dar mutarea nu ar fi avantajoasă nici pentru club, nici pentru jucător.



„A venit ceva pentru Musi în această iarnă, dar nu e transferabil. Din Turcia a fost. Erau bani buni pentru România, dar nu făcea sens. Bine, dacă e vreo ofertă care sparge pragul psihologic al acționarilor atunci se poate face un transfer, dar acum nu e cazul. Nu ar ajuta nici clubul, nici jucătorul, să plece acum”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.



Musi a ajuns la Dinamo în urma schimbului cu Dennis Politic, tranzacție în care FCSB a achitat și un milion de euro pentru a-i convinge pe „câini” să renunțe la fostul căpitan.



Potrivit impresarului Giovanni Becali, Dinamo ar avea deja două oferte apropiate de două milioane de euro pentru Musi, însă conducerea nu ia în calcul o despărțire în această iarnă.



În actuala stagiune, Alexandru Musi a bifat 17 meciuri în toate competițiile, a marcat de cinci ori și a oferit trei pase decisive. Cota sa de piață este estimată în prezent la 1,3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

