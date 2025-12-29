Alexandru Musi a vorbit despre felul în care arată clasamentul în acest sezon și a recunoscut că anticipează o luptă intensă la titlul de campioană a României.

Alexandru Musi: ”Dacă o ținem tot așa putem să ne batem la titlu!”

Fotbalistul de 21 de ani crede însă că Dinamo are șanse reale să se bată la titluri chiar dacă sunt surprize numeroase în această stagiune. Jucătorul transferat de ”Câini” de la rivala FCSB nu se gândește nici la cupele europene, chiar dacă situația arată bine pentru formația din Ștefan cel Mare.

”Sezonul e foarte interesant. Metaloglobus o bate pe FCSB, FC Argeș o bate pe Rapid. Meciurile astea sunt foarte strânse, trebuie să tratăm cu seriozitate fiecare meci. Nu mai sunt echipe slabe, toate sunt foarte bune și se pot bate acolo sus.

Argeșul e în play-off, poate veni din spate și U Cluj. Sunt echipe puternice. Dacă o ținem tot așa putem să ne batem la titlu, primele trei locuri cu siguranță. Europa e aproape, dar nu trebuie să ne gândim la asta, trebuie să facem jocuri în campionat. Dacă o să reușim, ne putem gândi și la Europa”, a spus Alexandru Musi în exclusivitate pentru PRO TV.

Clasamentul din Superliga României

