Musi a fost folosit ca monedă de schimb pentru Dennis Politic, iar Gigi Becali le-a plătit încă un milion de euro dinamoviștilor.

Alexandru Musi: ”E total diferit la Dinamo față de ce auzim!”

A fost o mutare extrem de bună pentru ”Câinii Roșii”. Musi s-a adaptat de minune la formația din ”Ștefan cel Mare”, în timp de Dennis Politic abia că a jucat la campioana României. Spre deosebire de FCSB, unde juca destul de rar, la Dinamo, Musi a devenit un jucător de bază sub comanda lui Zeljko Kopic.

La șase luni de la transferul la Dinamo, Musi a mărturisit că s-a adaptat foarte bine și a avut cuvinte de laudă la adresa ”Câinilor Roșii”. Mai mult, Musi a declarat că a fost plăcut surprins să vadă că totul este diferit față de lucrurile pe care le auzise înainte de transfer.

”Mă simt foarte bine, din primul cantonament m-au primit băieții foarte bine. Simt că sunt de 5 ani aici și cred că asta face diferența și pe teren. Îmi dă încredere, moral, și asta mă ajută foarte mult. Acum văd și eu cum e la Dinamo, cum e în cadrul clubului, e total diferit față de ce auzim.

Un club iubit de toată țara, un club frumos, cu niște antrenori de calitate care ne ajută să ne dezvoltăm de la antrenament la antrenament și de la meci la meci”, a spus Musi la Radio Dinamo.