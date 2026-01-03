Cotat la 1,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Alexandru Musi (21 de ani) a bifat 17 apariții până acum la echipa din Ștefan cel Mare, și-a trecut în cont cinci goluri și, pe deasupra, a oferit și trei pase decisive.



”Vrei sau nu FCSB în play-off?” Cum a răspuns Alexandru Musi



Întrebat dacă și-ar dori să-și vadă foștii colegi în play-off, Alexandru Musi a sugerat că adoră să evolueze în derby-uri cu stadionul plin și cu o atmosferă de nedescris.



”Pentru mine ar fi frumos și cu FCSB în play-off, pentru că joci un derby și toată lumea vine la stadion”, a spus Alexandru Musi într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Dinamo se află pe locul patru în clasament cu 38 de puncte. După 21 de etape, ”câinii” au bifat 10 victorii, opt remize și trei eșecuri



FCSB se situează pe poziția a 9-a cu 31 de puncte. Campioana României a înregistrat opt victorii, șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri



Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion



Vineri, la prânz, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat pe rețelele social media faptul că sâmbătă, 3 ianuarie, jucătorii vor pleca în stagiul de pregătire din Antalya împreună cu staff-ul tehnic.



Mai mult, ”câinii” vor disputa și două meciuri amicale în cantonamentul din Turcia, pentru a se pregăti și mai bine înainte de restartul Superligii României. Cu Young Boys Berna (7 ianuarie) și cu Gangwon FC (11 ianuarie).

