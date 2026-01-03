Cotat la 1,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Alexandru Musi (21 de ani) a bifat 17 apariții până acum la echipa din Ștefan cel Mare, și-a trecut în cont cinci goluri și, pe deasupra, a oferit și trei pase decisive.
”Vrei sau nu FCSB în play-off?” Cum a răspuns Alexandru Musi
Întrebat dacă și-ar dori să-și vadă foștii colegi în play-off, Alexandru Musi a sugerat că adoră să evolueze în derby-uri cu stadionul plin și cu o atmosferă de nedescris.
”Pentru mine ar fi frumos și cu FCSB în play-off, pentru că joci un derby și toată lumea vine la stadion”, a spus Alexandru Musi într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.
- Dinamo se află pe locul patru în clasament cu 38 de puncte. După 21 de etape, ”câinii” au bifat 10 victorii, opt remize și trei eșecuri
- FCSB se situează pe poziția a 9-a cu 31 de puncte. Campioana României a înregistrat opt victorii, șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri
Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion
Vineri, la prânz, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat pe rețelele social media faptul că sâmbătă, 3 ianuarie, jucătorii vor pleca în stagiul de pregătire din Antalya împreună cu staff-ul tehnic.
Mai mult, ”câinii” vor disputa și două meciuri amicale în cantonamentul din Turcia, pentru a se pregăti și mai bine înainte de restartul Superligii României. Cu Young Boys Berna (7 ianuarie) și cu Gangwon FC (11 ianuarie).