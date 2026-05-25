Partida din Giulești a fost lipsită de o miză aparte, în contextul în care rezultatul nu ar fi contat în economia clasamentului final. Universitatea Craiova este campioană încă de săptămâna trecută, iar Rapid nu mai putea prinde locurile pentru cupele europene.

Giuleștenii se gândesc acum la următorul sezon, dar fără Costel Gâlcă (54 de ani). Antrenorul și-a luat deja ”rămas bun” de la jucătorii săi, a spus Pașcanu după meciul cu Universitatea Craiova.

Alex Pașcanu: ”Pancu? Îl așteptăm”

Cel mai probabil, Daniel Pancu (48 de ani) va fi antrenorul Rapidului în următorul sezon. Atât clubul, cât și tehnicianul au recunoscut negocierile, astfel că lucrurile sunt foarte aproape de a ajunge în linie dreaptă.

„A fost un sezon cu de toate, nu l-am terminat cum am dorit. Cum am spus și săptămâna trecută, ultimele 7-8 meciuri nu au fost cum ne-am fi dorit. Sezonul s-a terminat și trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut.

Cred că toți avem nevoie de o vacanță, să ne deconectăm total de fotbal și să ne încărcăm bateriile pentru noul sezon. Trebuie să știm să reacționăm la înfrângere. Mister și-a luat la revedere de la noi în vestiar, și noi i-am urat multă baftă. A fost un sezon cu de toate, au fost momente bune și mai puțin bune, dar așa e în fotbal, așa e în viață. Îi urăm și noi multă baftă. (n.r. - Despre Pancu?) Îl așteptăm”, a spus Pașcanu, la flash-interviu.

