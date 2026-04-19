În fața a peste 23.000 de spectatori, Asad Al Hamlawi a fost cel care a marcat unicul gol la partidei în primele minute din repriza secundă, astfel că a adus trei puncte mari pentru Universitatea Craiova, care o egalează pe Universitatea Cluj în fruntea clasamentului.

Rapid rămâne pe locul patru, la șapte puncte distanță de liderul Universitatea Cluj, după primele cinci etape din play-off. Cu toate acestea, Alex Pașcanu, fundașul giuleștenilor, încă mai speră la titlu!

Alexandru Pașcanu speră la titlu: ”Cum să fie gata?”

La flash-interviu, fostul internațional de tineret s-a arătat convins de faptul că lupta la titlu nu este încheiată pentru echipa sa, cât timp mai există șanse din punct de vedere matematic.

„Cred că vă puteți imagina că nu e plăcut, din păcate am pierdut, nu știu dacă meritam să pierdem, dar fotbalul e pe goluri. Ei au reușit să marcheze, au marcat, bravo lor. A fost un meci echilibrat, cred eu.

Cred că s-a văzut cu ochiul liber, nu? Acolo, în fața porții. Ei au avut ocazii mai clare ca ale noastre? Nu cred, ei au avut multe acțiuni ofensive, dar mai periculoase ca ale noastre... am avut două ocazii clare, acolo trebuie să dai gol. Dacă nu dai gol, n-ai cum să câștigi meciul.

Asta ne-a lipsit, ultima pasă, ultima acțiune. Cred că a fost ultima chestie care ne-a lipsit. Cât timp sunt șanse, o să luptăm până la capăt. Cum să fie gata? Mai sunt 15 puncte. Nu cred că sunt U Cluj și Craiova la 15 puncte de noi, deci încă se joacă”, a spus Pașcanu, la flash-interviu.

Este o luptă încinsă și pentru locurile care asigură prezența în Europa, dar și la barajul pentru Conference League. Echipele aflate pe locurile 3-6 rămân în cursă și sunt despărțite de doar patru puncte.

Pentru Rapid urmează derby-ul din campionat, cu Dinamo, programat duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională din București.

Programul etapei #6 din play-off și play-out:

Vineri, 24 aprilie

Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti

Sâmbătă, 25 aprilie

Ora 15.00 FC Botoşani – Oţelul Galaţi

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj - Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie

Ora 14.00 UTA Arad – Farul Constanţa

Ora 21.00 Dinamo – FC Rapid

Luni, 27 aprilie