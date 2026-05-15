Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea de la Rapid și i-a acuzat pe șefii din Giulești: ”Meciul cu Craiova va fi ultimul!”

Alexandru Pașcanu s-a arătat dezamăgit după ce Rapid a rămas fără șanse matematice de a se califica în preliminariile cupelor europene.

Alexandru Pașcanu, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Nu știm să gestionăm eșecul”

Vizibil iritat la flash-interviuri, Pașcanu a fost foarte aproape să răbufnească. Fundașul central a spus că la Rapid au început „chestii” despre care nu vrea să vorbească la televizor.

„Înseamnă că nu mai avem șanse la Europa și e un sezon dezamăgitor după cum l-am început. E dezamăgire foarte mare și după cum am început primul meci în play-off.

Eu, din punct de vedere personal, cred că am jucat toate meciurile la fel, cu aceeași mentalitate. Sunt meciuri și meciuri și poate că presiunea că tot sezonul am fost în primele trei echipe, după au scăzut șansele și poate a fost o eliberare de presiune.

Și astăzi am avut 2-0 și nu am știu să gestionăm. Cred că nu știm să gestionăm eșecul și asta e din partea jucătorilor, a staffului și a conducerii. Suntem în aceeași barcă. Trebuie să învățăm din greșeli pentru sezonul următor.

Pașcanu: „Tot felul de chestii pe care nu vreau să le zic la televizor”

S-a început cu tot felul de chestii pe care nu vreau să le zic la televizor. Nu e vorba de vestiar, ci de toți. E păcat să muncești 11 luni și jumătate, și dai cu piciorul la tot pentru două înfrângeri la rând. Totul după înfrângerea cu „U” Cluj.

E păcat pentru fani care fac deplasarea, acasă nu mai zic. E păcat! Trebuie să ne punem la masă și să vorbim. Să vedem unde am greșit și să schimbăm. E ușor să spui că e doar o problemă de mentalitate.

Joci un sezon foarte bun și în ultima luna am dat cu piciorul la tot și e dezamăgitor”, a declarat Alexandru Pașcanu, la flash-interviuri.

Caseta meciului

FC Argeș: Straton - Tofan (Rober Sierra 46'), Tudose, Sadriu, Borţa - I. Rădescu (Briceag 46'), Raţă (Luckassen Brobbey 83'), Blagaic (Emmers 46') - Idowu (Y. Pîrvu 46'), Ricardo Matos, Bettaieb. Antrenor: Bogdan Andone

Rapid: Aioani - Onea, D. Ciobotariu, Paşcanu, Sălceanu - T. Christensen, K. Keita, Grameni (Hromada 65') - Moruţan (Al. Dobre 74'), D. Paraschiv (Koljic 65'), Borza (Hazrollaj 77'). Antrenor: Constantin Gâlcă

Cartonaşe galbene: Raţă 20', Bettaieb 43', Rober Sierra 55' / Paşcanu 3', D. Ciobotariu 10', Sălceanu 53', K. Keita 77'

Arbitri: George Roman - Alexandru Filip, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Horia Mladinovici - Andrei Antonie

Au marcat: Bettaieb 64' și 72' / Pașcanu 36', Paraschiv 52'

Rapid, out din lupta pentru cupele europene

FC Argeș - Rapid București 2-2, duel contând pentru etapa a noua din play-off-ul Superligii, a stabilit definitiv cine sunt cele patru echipe care vor reprezenta România în următorul sezon din cupele europene.

Piteștenii erau deja scoși din ecuație din punct de vedere matematic și oricum nu aveau licența pentru a participa într-una dintre întrecerile fotbalistice de pe „Bătrânul continent”.

Giuleștenii sperau încă la un miracol, dacă ar fi obținut două victorii în ultimele două etape, iar Dinamo ar fi pierdut de fiecare dată.

Prin urmare, Rapid (locul 5, 33 de puncte) și FC Argeș (locul 6, 31 de puncte) se vor lupta în ultima rundă doar pentru a evita ultima poziție din play-off.

Așadar, Universitatea Craiova (46 de puncte), „U” Cluj (45), CFR Cluj (41) și Dinamo (37) sunt echipele care vor participa din partea României în cupele europene.