Cei de la Dinamo, jucători și conducători deopotrivă, au transmis că arbitrajul lui Istvan Kovacs a influențat rezultatul jocului și au reclamat faptul că arbitrul din Carei nu a fluierat fault la o intervenție a lui Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi la faza premergătoare golului lui Petrila.

Alex Pașcanu: ”Păi, ce facem, noi vrem să creștem arbitri?”

Întrebat despre reacția dinamoviștilor, Pașcanu i-a sfătuit pe alb-roșii să nu mai reclame arbitrajul și să își asume faptul că Rapid a fost echipa mai puternică.

De altfel, fundașul giuleștenilor a transmis că fazele de arbitraj nu ar mai trebui să fie atât de comentate la finalul meciurilor și crede că fotbalul românesc ar avea mult mai mult de câștigat dacă accentul s-ar pune pe analiza tactică sau pe execuțiile spectaculoase.

”O victorie frumoasă împotriva unei echipe bune. Suntem fericiți că am început play-off-ul cu dreptul. Cred că am fost peste ei din primul minut, chiar dacă au marcat primii. Am făcut un meci bun și sunt fericit pentru echipă.

Arbitrajul mi s-a părut foarte bun, nu știu de ce să reclame arbitrajul. La golul doi? Aa, ok, dar dacă o iei așa, și la golul doi a făcut henț Duțu la mijlocul terenului și nu a reclamat nimeni nimic. După aia, penalty-ul poate a fost prea ușor. Arbitrajul a fost unul bun pentru ambele părți.

Eu i-aș sfătui să o ia ca bărbații și să zică: ’Ok, au fost mai buni, ne-au bătut!’, nu să dăm în arbitraj, asta e părerea mea.

Și noi am avut multe meciuri când poate trebuia să ne dea un penalty sau un roșu, dar am luat-o ca o învățătură de minte și am mers mai departe. A fost un meci spectaculos și cred că ar fi păcat să stăm în studiouri să analizăm fiecare fază în parte.

Eu am crescut în Anglia și după fiecare etapă era o emisiune Match of the Day, era moderator Gary Lineker, iar invitați erau Alan Shearer, Ian Wright. Eu, copil fiind, am învățat foarte multe lucruri de acolo. Seara, înainte să mă culc, era Match of the Day și învățam multe lucruri tactice. Cred că pentru fotbalul românesc ar fi mai bine să lăsăm deoparte arbitrajele. Un copil de 8-9 ani deschide televizorul și vede faze de arbitraj.

Păi, ce facem, noi vrem să creștem arbitri? Părerea mea e că ar trebui să ne concentrăm pe faza tactică, pe execuții. Hai să vorbim despre golul lui Petrila, de ce trebuie să vorbim de faza premergătoare golului. De asta vor copiii să devină fotbaliști, că a dat Petrila golul ăla, nu că a fost un fault înainte și stăm și analizăm faulturile”, a spus Alex Pașcanu la zona mixtă.