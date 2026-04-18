Cătălin Cîrjan a fost cel care a deschis scorul în minutul 75, cu un șut spectaculos din interiorul careului. Alex Musi a dublat avantajul gazdelor cu o reușită de pus în ramă, cinci minute mai târziu, iar Atanas Trică a închis tabela în minutul 84: 2-1 pentru Dinamo.

La finalul acestui meci, Alexandru Musi (21 de ani) a tras primele concluzii la flash-interviu și a dezvăluit că este ”chinuit” de pubalgie, o problemă medicală cu care s-au confruntat, de-a lungul timpului, mai mulți fotbaliști.

Preparatorii fizici de la Dinamo îl ajută pe Musi să treacă peste durerile cauzate de pubalgie. În paralel, acesta se gândește la meciul cu Universitatea Craiova de joi, din Cupa României.

Alexandru Musi: ”Mă lupt cu o pubalgie de luni de zile”

„E o victorie meritată, mă bucur că ne-am făcut treaba pe teren. A fost o perioadă mai nasoală pentru noi, dar la fiecare meci ne-am făcut jocul, am dominat jocurile, dar neșansa a făcut să nu intre mingea în poartă. Dacă muncim în continuare și suntem uniți, victoriile o să vină.

Îmi aduce foarte multă încredere, dar nu mă gândesc doar la asta. Lumea nu știe că joc cu probleme la ambele picioare, mă lupt cu o pubalgie de luni de zile, dar asta contează mai puțin. Pentru un fotbalist este cea mai nasoală durere, nu te lasă să te antrenezi sută la sută, să-ți faci jocul.

Avem niște preparatori foarte buni care mă ajută în fiecare zi să trec peste durere și asta contează foarte mult. Acum avem semifinala, trebuie să analizăm foarte bine meciul ăsta, mâine s-o luăm de la capăt și să ne gândim la Craiova.

Avem câteva zile la dispoziție să pregătim meciul și să ne uităm spre semifinală”, a spus Alex Musi, la flash-interviu.

Pentru Dinamo, aceasta a fost prima victorie din play-off. ”Câinii” au ajuns la 31 de puncte și sunt la un punct distanță de următoarea clasată, Rapid, care are un meci în minus.

Universitatea Cluj rămâne lider, cu 39 de puncte și un avans de trei puncte față de urmăritoarea Universitatea Craiova. Pentru ”studenți” a fost prima înfrângere din play-off.