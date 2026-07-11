Jayden Adams, mijlocașul naționalei Africii de Sud și al celor de la Mamelodi Sundowns, s-a sinucis la doar câteva zile după ce a fost titular la Cupa Mondială.

În vârstă de doar 25 de ani a jucat la Mondial din primul minut în 0-2 cu Mexic, meciul inaugural, și apoi în 1-1 cu Cehia, după care a prins și finalul victoriei 1-0 cu Coreea de Sud din faza grupelor.

Siyabonga Ngezana a reacționat la scurt timp după ce a primit vestea tragică în legătură cu colegul său de la naționala Africii de Sud.

Fundașul celor de la FCSB a distribuit două story-uri pe Instagram, ambele cu trimitere la moartea lui Jayden Adams. În primul, cei doi apar împreună pe teren, în timpul unui meci, iar în al doilea Ngezana a postat doar un emoji cu o inimă frântă pe un fundal negru.