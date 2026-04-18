Alex Musi, gol de pus în ramă în Dinamo - ”U” Cluj

”Câinii” le-au produs primul eșec în play-off ”șepcilor roșii”, care rămân pe primul loc în clasament cu 39 de puncte. Dinamo urcă pe 5 cu 31 de puncte, surclasând-o pe FC Argeș.

Foto: Captură TV

În minutul 81 al meciului, Alexandru Musi (21 de ani) a semnat un gol de pus în ramă, după ce a înfipt mingea la vinclul porții lui Gertmonas. Fotbalistul a ajuns, astfel, la cinci reușite în actuala stagiune, patru dintre ele fiind în sezonul regulat.

Cotat la 1,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul lateral se află la Dinamo din vara lui 2025. Musi mai are contract cu gruparea din Ștefan cel Mare până în 2029.

Dinamo - ”U” Cluj 2-1

Cătălin Cîrjan a deschis scorul în minutul 75, din pasa lui Daniel Armstrong. În minutul 81, Musi a majorat diferența, iar în minutul 84, Atanas Trică și-a trecut numele pe tabela de marcaj în dreptul ”șepcilor roșii”.

Echipele de start din Dinamo - ”U” Cluj

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoioanov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Mazilu, Pop, Karamoko; Rezerve: Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean; Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chipciu - Bic - O. Mendy, Drammeh - Stanojev, Lukic, El Sawy; Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, M. Silva, Codrea, Pall, A. Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi





Mihai Pintilii, în tribună la Dinamo - ”U” Cluj