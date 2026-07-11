Prăbușire în clasamentul celor mai valoroase echipe din Superliga! Pe ce loc a ajuns FCSB

Prăbușire în clasamentul celor mai valoroase echipe din Superliga! Pe ce loc a ajuns FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Înaintea startului sezonului 2026/2027, cota de piață a lotului deținut de FCSB a înregistrat o scădere abruptă, de peste 20 de procente.

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FCSBSuperligaGigi Becali
Din articol

Echipa patronată de Gigi Becali a trecut prin schimbări masive în această vară. Roș-albaștrii s-au despărțit de 10 fotbaliști, fie prin vânzări, împrumuturi sau ajunși jucători la final de contract. Pe lista plecărilor se regăsesc jucători precum Darius Olaru, Alex Pantea, Lukas Zima, Ionuț Cercel, Daniel Graovac, Alex Maxim, Baba Alhassan, Mamadou Thiam, David Kiki și Vlad Chiricheș.

La capitolul veniri, formația bucureșteană a oficializat până în prezent o singură mutare: transferul lui Ronny Labonne, în vârstă de 28 de ani.

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Gigi Becali
Gigi Becali
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Pierdere de peste 6 milioane de euro din valoarea lotului

Potrivit platformei de specialitate Transfermarkt, valoarea cumulată a jucătorilor de la FCSB a ajuns în acest moment la 24.480.000 de euro. Diferența este una evidentă, reprezentând o scădere de 21,8% comparativ cu luna iunie a acestui an, atunci când întreg lotul era evaluat la suma de 31,3 milioane de euro.

Scăderea valorii de piață după plecările multiple i-a coborât pe roș-albaștri în ierarhia Superligii. În prezent, Universitatea Craiova conduce clasamentul celor mai valoroase cluburi din SuperLiga, având un lot cotat la 38,8 milioane de euro. Pe poziția secundă se află Rapid, cu o evaluare a jucătorilor de 29,5 milioane de euro, în timp ce formația patronată de Gigi Becali ocupă abia treapta a treia a podiumului.

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