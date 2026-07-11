Prăbușire în clasamentul celor mai valoroase echipe din Superliga! Pe ce loc a ajuns FCSB

Echipa patronată de Gigi Becali a trecut prin schimbări masive în această vară. Roș-albaștrii s-au despărțit de 10 fotbaliști, fie prin vânzări, împrumuturi sau ajunși jucători la final de contract. Pe lista plecărilor se regăsesc jucători precum Darius Olaru, Alex Pantea, Lukas Zima, Ionuț Cercel, Daniel Graovac, Alex Maxim, Baba Alhassan, Mamadou Thiam, David Kiki și Vlad Chiricheș.

La capitolul veniri, formația bucureșteană a oficializat până în prezent o singură mutare: transferul lui Ronny Labonne, în vârstă de 28 de ani.