Dinamo este singura echipă fără victorie în play-off și are nevoie disperată de un rezultat pozitiv pentru a păstra contactul cu locurile fruntașe din Superligă. Are, însă, o misiune dificilă cu liderul U Cluj, singura echipă cu patru victorii din patru.
Lovitură pentru Dinamo! Karamoko s-a accidentat
După o primă repriză dominată la nivel de posesie, Dinamo a primit o adevărată lovitură. Mamoudou Karamoko, atacantul celor de la Dinamo, s-a întins pe gazon în minutul 37, după un șut mult peste poartă, iar apoi a făcut semn că nu mai poate continua partida.
Imediat, Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe scoțianul Danny Armstrong. O accidentare a lui Karamoko pentru acest final de sezon ar reprezenta o adevărată lovitură pentru Dinamo, având în vedere că urmează și meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova.
În plus, francezul abia revenise după o altă accidentare, imediat după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.
Dinamo - Universitatea Cluj, ora 21:00 | Echipele de start:
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoioanov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Mazilu, Pop, Karamoko
- Rezerve: Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean
- Universitatea Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubis, Chipciu - Bic - Mendy, Drammeh - Stanojev, Lukic, El Sawy
- Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, Silva, Codrea, Pall, Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică