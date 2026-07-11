Pentru Universitatea Craiova noul sezon a început deja. Echipa pregătită de Filipe Coelho a învins-o în deplasare pe ML Vitebsk, în primul meci al primului tur preliminar UEFA Champions League, cu 4-1.

Duminică are loc și Supercupa României. Oltenii o vor întâlni pe ”U” Cluj de la ora 20:30, iar confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Record istoric la Universitatea Craiova: ”Made by campioana României”

În Superliga, Craiova debutează pe 18 iulie, sâmbătă, de la 21:15, împotriva lui UTA. Meciul va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie

Pe rețelele sociale, Craiova a dezvăluit că peste 10.000 de suporteri și-au cumpărat abonamente pentru noua stagiune, fiind cel mai mare număr înregistrat vreodată de campioana României.

”Record istoric, made by Campioana României! Peste 10.000 de abonați și-au asigurat locul în casa Științei pentru noul sezon, până în acest moment!

Cea mai frumoasă poveste de dragoste din fotbalul românesc continuă, iar „Vulcanul” alb-albastru este pregătit să scrie un nou capitol de istorie. Împreună. Pentru Știința!”, a scris Universitatea Craiova pe Facebook.

După Supercupa României, pentru formația dirijată de Filipe Coelho urmează returul cu ML Vitebsk din primul tur preliminar UEFA Champions League (miercuri, 20:30).

Bursa transferurilor pentru Univ. Craiova

Veniri - Răzvan Sava (Udinese / împrumutat), Simon Elisor (Famalicao / 1 million euro), Heriberto Tavares (Maccabi Netanya / 500.000 euro), Ronaldo Romario Webster (Shkendija / 400.000 euro), Alexandru Maxim (FCSB / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ștefan Bană (Oțelul), Florin Gașpăr (CSM Reșița)

Plecări - Florin Ștefan, Vasile Mogoș , Silviu Lung Jr., Joao Goncalves (contracte încheiate), Robert Petculescu (Voluntari / gratis)