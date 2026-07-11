Culisele negocierilor dintre Edi Iordănescu și Gigi Becali: „Nimeni de pe pământ nu ar fi acceptat”

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a povestit cum a adăugat intenționat clauze absurde în contract pentru a nu fi angajat.
Fostul selecționer a dezvăluit că Gigi Becali și-a dorit foarte mult ca el să meargă la FCSB și i-a oferit libertatea de a-și redacta singur înțelegerea contractuală. Planul lui Iordănescu a fost să propună termeni imposibil de acceptat de către conducerea clubului.
„Mi-a cerut să-mi fac singur contractul și i-am înaintat un contract pe care nimeni de pe Pământ nu l-ar fi acceptat”, a spus antrenorul, potrivit Orangesport, adăugând: „Recunosc că în primă fază tocmai de aia l-am construit așa, ca să-l refuze și să-i ating orgoliul”.
Gigi i-a dat mână liberă
Spre surprinderea antrenorului, patronul roș-albaștrilor nu a dat înapoi și a acceptat condițiile impuse. „Mi-a comunicat indirect că, dacă mai vreau în plus să-mi mai pun clauze, nu este nicio problemă.
Da, gata, mâine ne întâlnim la palat ca să te prezint. Eu vreau să merg să vorbesc eu, facem o conferință la bază, vorbesc, răspund la întrebări și îmi încep activitatea”, a transmis Iordănescu.
Mandatul lui Edward Iordănescu pe banca celor de la FCSB a durat de la 18 august 2021 până la 14 noiembrie 2021, însumând 12 partide oficiale. Deși a avut un parcurs bun din punct de vedere sportiv, despărțirea s-a produs brusc: „Două luni și jumătate a fost impecabil, apoi și-a pierdut un pic răbdarea, după opt victorii și un egal a trebuit să plec”, a mai spus Iordănescu.
În prezent, Edward Iordănescu este liber de contract, după ce a condus echipa națională a României până în iulie 2024 și a activat ulterior la Legia Varșovia, formație de care s-a despărțit pe 31 octombrie 2025.