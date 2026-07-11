Culisele negocierilor dintre Edi Iordănescu și Gigi Becali: „Nimeni de pe pământ nu ar fi acceptat”

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a povestit cum a adăugat intenționat clauze absurde în contract pentru a nu fi angajat.

Fostul selecționer a dezvăluit că Gigi Becali și-a dorit foarte mult ca el să meargă la FCSB și i-a oferit libertatea de a-și redacta singur înțelegerea contractuală. Planul lui Iordănescu a fost să propună termeni imposibil de acceptat de către conducerea clubului.

„Mi-a cerut să-mi fac singur contractul și i-am înaintat un contract pe care nimeni de pe Pământ nu l-ar fi acceptat”, a spus antrenorul, potrivit Orangesport, adăugând: „Recunosc că în primă fază tocmai de aia l-am construit așa, ca să-l refuze și să-i ating orgoliul”.