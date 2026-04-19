Cătălin Cîrjan a fost cel care a deschis scorul în minutul 75, cu un șut spectaculos din interiorul careului. A venit rândul lui Alex Musi să-și treacă numele pe lista marcatorilor cinci minute mai târziu, cu un șut imparabil, la vinclu.

Universitatea Cluj a revenit în joc în minutul 84 prin reușita semnată de Atanas Trică, iar ”studenții” nu au reușit să restabilească egalitatea până la finalul partidei, astfel că punctele au mers în contul lui Dinamo.

Andrei Nicolescu: ”Văd o evoluție la Cîrjan, luptă cu criticile”

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, s-a arătat încântat de succesul echipei sale și a vorbit despre Cătălin Cîrjan și Alex Musi, marcatorii din această partidă, criticați în ultimul timp pe seama evoluțiilor modeste.

În cazul mijlocașului, oficialul dinamovist a remarcat ”o evoluție”, după ce a avut mai multe discuții personale cu acesta.

"Adrenalina a fost sus. E un sentiment plăcut. Trebuie să fim conştienţi de moment şi să îl tratăm cum trebuie. Dinamo are nişte copii în echipă. E greu să gestioneze ei momentul optim. Trebuie înţeleşi.

Au talent şi îşi doresc foarte mult, dar partea mentală e grea. Nu am văzut mult fotbal până la pauză. Meciul a fost deblocat de două execuţii. Aşa am câştigat noi meciul. Trebuie să fim realişti. Mă bucur foarte mult şi pentru Musi şi pentru Cîrjan. Au mai multă nevoie ca oricând să înscrie astfel de goluri.

Am remarcat şi eu. Cineva a ales să facă mişto de Cătălin. E un proces prin care trece. Luptă cu criticile. Văd o evoluţie. Nu mai ia totul prea personal. Au fost momente grele în ultimele săptămâni. Am discuţii cu el. Trebuie să lase în urmă criticile şi să se concentreze pe ce are de făcut. Asta e important", a spus Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.

Pentru Alexandru Musi, reușita a fost a cincea din acest sezon, după cele patru reușite în sezonul regulat. Cotat la 1,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul lateral se află la Dinamo din vara lui 2025. Musi mai are contract cu gruparea din Ștefan cel Mare până în 2029.

Cîrjan este cel mai bine cotat jucător din lotul lui Dinamo, cu o valoare de piață de 2,5 milioane de euro. În 38 de partide disputate în acest sezon, în campionat și Cupa României, mijlocașul a marcat de șapte ori și a oferit alte șase pase decisive.

Dinamo, prima victorie în play-off. U Cluj, prima înfrângere

Pentru Dinamo, aceasta a fost prima victorie din play-off. ”Câinii” au ajuns la 31 de puncte și sunt la un punct distanță de următoarea clasată, Rapid, care are un meci în minus.

Universitatea Cluj rămâne lider, cu 39 de puncte și un avans de trei puncte față de urmăritoarea Universitatea Craiova. Pentru ”studenți” a fost prima înfrângere din play-off.