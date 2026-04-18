Avem un play-off fără FCSB, în premieră, însă absența campioanei din ultimele două sezoane n-a diminuat dramatismul luptei pentru titlu. Din contră!

Sâmbătă, Dinamo a făcut un meci mare pe Arena Națională și a învins liderul din play-off, Universitatea Cluj, scor 2-1, la capătul unui unei partide oferite de Sport.ro aici. De acum, mai rămâne un joc de disputat din turul play-off-ului: Universitatea Craiova – Rapid (duminică, ora 21:00).

În cazul în care oltenii vor învinge, atunci vom avea două echipe la egalitate de puncte, la finalul turului play-off-ului. Și, având în vedere că și CFR, aflată pe 3, e la o distanță mică de primul loc, avem confirmarea că suspansul se va prelungi, probabil până în ultima etapă!