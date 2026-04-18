Dinamo este singura echipă fără victorie în play-off și are nevoie disperată de un rezultat pozitiv pentru a păstra contactul cu locurile fruntașe din Superligă. Are, însă, o misiune dificilă cu liderul U Cluj, singura echipă cu patru victorii din patru.

După prima repriză, dominată de Dinamo la capitolul posesie, Florin Prunea, fostul mare internațional, a tras primele concluzii și a analizat chiar și ocazia lui Cătălin Cîrjan din minutul nouă. Mijlocașul ”câinilor” a tras pe jos, puțin pe lângă poarta adversă.

Florin Prunea: ”Karamoko e singurul jucător de talie de la Dinamo”

”Gertmonas nu avea nicio șansă la ocazia lui Cîrjan. Îi era greu să intervină. Dinamo nu are realizări, dar e echipa care impune ritmul. U Cluj are calitate.

Din minutul 60, Macalou, Nistor sunt soluții. Karamoko e singurul jucător de talie de la Dinamo”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

Dinamo - Universitatea Cluj, ora 21:00 | Echipele de start:

: Epassy - Sivis, Boateng, Stoioanov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Mazilu, Pop, Karamoko Rezerve: Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean

: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubis, Chipciu - Bic - Mendy, Drammeh - Stanojev, Lukic, El Sawy Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, Silva, Codrea, Pall, Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică

Potrivit palmaresului general din campionat, echipele s-au întâlnit de 103 ori. Dinamo a câștigat 55 de partide, în timp ce Universitatea Cluj și-a adjudecat 24 de confruntări, iar alte 24 de jocuri s-au terminat la egalitate.