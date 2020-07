Epidemie de STRATEGIE in Liga 1! Toti pustii sa treaca pe banca! :) Jucator U21 scos dupa 8 minute, dupa ce Borcea a fost umilit in Clinceni-Dinamo

Un alt jucator tanar a debutat astazi in Liga 1.

Este vorba despre Marius Pahontu, jucatorul Astrei, care a fost titular in meciul cu CFR Cluj.

Din pacate, visul lui frumos nu a durat nici macar 8 minute. Bogdan Andone l-a inlocuit dupa 7 minute si 40 de secunde, introducandu-l pe teren in locul sau pe Radut.

Pahontu are 20 de ani si a jucat in trecut la Turris Turnu Magurele, pentru care a evoluat in doua partide din Cupa Romaniei.

Cazul Pahontu nu este singular. Tot astazi, in meciul dintre Dinamo si Academica Clinceni, Borcea a fost schimbat de Adi Mihalcea dupa doar 65 de secunde. Si el era la debutul in Liga 1.

Precedentul a fost creat, insa, de Dan Petrescu, care l-a schimbat pe Fica in secunda 24 a meciului cu Gaz Metan Medias din luna martie.