Dorm PE PLAJA?! Situatie incredibila pentru Clinceni dupa amanarea meciului cu Viitorul: "Noi am plecat la 3 din hotel, sa vedem unde gasim camere!"

Clinceniul trebuie sa petreaca o zi in plus pe litoral dupa ce meciul cu Viitorul a fost amanat pentru maine.

Partida ar fi trebuit sa se dispute in aceasta seara, dar observatorul a decis ca jocul sa fie mutat maine din cauza unei probleme cu testele jucatorilor de la Viitorul. 7 dintre probe n-au putut fi evaluate.

Decizia Ligii ii incurca pe sefii Clinceniului. Au parasit hotelul in care erau cazati inca de la ora 15:00 si n-au unde sa doarma la noapte! :)

"Sa dam niste telefoane sa vedem daca mai sunt camerele disponibile. E weekend in Constanta, sa vedem ce facem. Nu avem nicio vina noi pentru ce s-a intamplat azi, lasam pe domnii de la LPF sa vedem ce decid. Nu mi se par normale cateva lucruri in momentul asta. Trebuiau luate masuri dinainte, din timp, noi am facut testele miercuri, pana ieri am avut rezultatele.

Nu e nici vina lor, dar trebuia sa fie pregatiti cu acest lucru, meciul de azi trebuia sa se joace. Programarea de maine e foarte grea, la ora 15:00 va fi foarte cald, trebuie sa ne adunam, sa vedem unde ne vom caza. Sper sa nu intampinam probleme. Vedem in seara asta ce vom face", a spus managerul general al Clinceniului, Sorin Paraschiv, la Digisport.