Ce-a ajuns Dinamo! Antrenorul de la Clinceni, aroganta MAJORA dupa meci: "Baietii mi-au zis ca-i batem rau in repriza a doua!"

Dinamo a casigat la Clinceni si a scapat de ultimul loc in Liga 1.

"Cainii" au ajuns la 20 de puncte, 3 peste Chindia, dar n-au impresionat. Straton a scos doua penalty-uri.

Antrenorul Clinceniului, Ilie Poenaru, spune ca meciul a fost in totalitate la discretia echipei sale. Jucatorii au simtit-o in teren. Se asteptau sa se impuna in repriza secunda.

"Eu stiu ce spun, realitatea a fost alta in teren. Meciul a fost dominat de noi in totalitate, Dinamo a avut cateva momente. A doua repriza, jocul a fost la discretia noastra, ei au jucat pe contre, ne-au prins descoperiti. Am avut meciul in mana, am dominat meciul tehnic, tactic, fizic. Singura bucurie din acest meci e ca echipa a jucat. Sunt multumit de atitudine, dar trebuie sa eliminam aceste greseli, ne-au si lipsit jucatori importanti.

Am terminat cu 5 sau 6 juniori in teren meciul, ati vazut cine a venit de la noi de pe banca si cine a venit la ei. Asta e lotul nostru si nu avem ce face. Nu am fost relaxati, am reusit sa-i motivez, n-aveau cum sa fie relaxati, eu stiu ce antrenez. Baietii stiau ca facem un pas mare pentru evitarea retrogradarii daca batem azi. Mi-au zis la pauza: mister, ii batem rau in repriza a doua, nu pot, nu rezista!", a spus Poenaru la Digisport.