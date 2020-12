EXCLUSIV | Prunea a vorbit despre incidentul violent de luni seara! Ce a declarat despre sansele lui Dinamo in playoff! "Maxim 3-4 jucatori!"

A fost nebunie dupa sedinta de luni seara de la Dinamo.

Mai multi fani ai lui Dinamo au vrut sa vorbeasca la hotelul RIN cu presedintele Serdean si cu Pablo Cortacero. Dupa un schimb de replici mai aprins, suporterii au fost atacati de bodyguarzii sefilor clubului. Conflictul a luat amploare si unul din agentii de securitate l-a pus la pamant pe un fan. Florin Prunea a vorbit despre acest incident si a declarat ca nu intelege ce sa intampla la Dinamo in acest moment.

"Nu pot sa-mi dau seama de ce au degenerat lucrurile. La inceput era o relatie normala intre suporteri si conducere. Inainte sa plec de acolo, chiar ii vedeam pe Serdean si Talnar ca se vedeau cu fanii si erau de nedespartit. Ar fi bine ca lucrurile sa se opreasca aici si sa nu degenereze. In acest moment este o ruptura totala, nu stiu care sa fie solutie de iesire. Daca s-a ajuns la agresiunile fizice, e o situatie de neconceput.

Echipa si jucatorii si-au facut datoria, mai departe ramane aceasta bataie pentru putere, nu credeam vreodata ca Dinamo Bucuresti poate ajunge in aceasta situatie.

Eu as face apel la calm in aceste momente, violenta nu aduce nimic bun, va aduce doar violenta. Toti oamenii trebuie sa se puna la masa si sa caute o cale de dialog. Interesele sunt foarte mari, trebuie sa se gaseasca o cale de mijloc", a declarat Florin Prunea la Pro X.

Fostul mare portar a vorbit si despre sansele echipei de a ajunge in playoff, dar a transmis si ce vor face o parte din jucatori in cazul in care nu-si vor primi salariile.

"In momentul in care baietii acestia vor pleca in vacanta, nu se vor mai intoarce daca nu gasesc o situatie imbunatatita la club. Mare parte dintre ei vor depune memorii, ma refer la cei straini in special, la romani se mai poate si "asa". Timpul va dovedi, toata lumea trebuie sa astepte aceasta marire de capital.

Cu siguranta juristii DDB-ului trebuie sa vada care sunt parghiile si sa contraatace toate aceste lucruri pe care le fac acesti spaniol. DDB-ul sunt singurii care au ajutat echipa in momentele grele. Echipa aceasta mai este in viata datorita lor. Rezultatele care sunt acum se datoreaza in special suporterilor.

Cu maxim de 3-4 jucatori, Dinamo poate sa ajunga in playoff. Au un lot valoros in momentul de fata, iar aceste necazuri i-au unit pe acesti baieti."