EXCLUSIV | Prunea a rabufnit la adresa lui Negoita! "Pai ce, e mosia lu' maica-ta?" Fostul portar o compara pe Dinamo cu Juventus: "Ati vazut familia Agnelli sa faca asta?"

Dinamo are mari probleme financiare, iar proiectul spaniol se apropie de esec.

Fostul mare portar, Florin Prunea, a declarat in direct la Ora Exacta in Sport ca Ionut Negoita este principalul vinovat pentru ce se intampla in acest moment la echipa. Prunea face o comparatie si spune ca Dinamo este la fel ca Juventus in Italia si sare la gatul fostului actionar.

"In momentul cand a anuntat ca vinde, Negoita a promis ca nu va vinde oricui si in orice conditii, dar se pare ca a facut fix invers. El e principatul vinovat pentru situatia de acum, el trebuie sa raspunda de situatia acestui club. Cand a preluat Dinamo, omul asta a crezut ca preia asa o... omul asta nu a avut o educatie a ceea ce inseamna Dinamo. Dinamo Bucuresti este ca Juventus in Italia. Ati vazut familia Agnelli sa-si bata joc in asemenea hal de brandul Juventus?

Cum e posibil ca tu, Ionut Negoita, sa faci o conferinta de presa in care sa anunti ca vinzi clubul cu un leu? Pai e mosia lui maica-ta? Nu poti sa faci o astfel de afirmatie despre un club care are o istorie in spate. Negoita este principalul vinovat si sta asa, parca-l vad, si zice: 'Ce bine imi pare ca nu mai sunt acolo!' "

Cum sa spui ca vinzi Dinamo pe un leu? Pai e mosia lui maica-ta, clubul asta are o istorie si niste suporteri in spate. Parca-l vad acum cum rade si spune: ce bine imi pare ca nu mai sunt acolo!"