"Ai ceva la cap? Vrei bani pe degeaba?! Vai, ce suparat era el." Gigi Becali, noi ATACURI catre Adi Popa: "Nu stia nimeni de el, l-am facut milionar"

Gigi Becali continua schimbul de replici cu Adi Popa, jucator care si-a terminat contractul recent cu FCSB, dar care se judeca cu clubul si cere 52.500 de euro despagubiri.

Adi Popa cere despagubiri de peste 50.000 de euro clubului FCSB, dupa ce nu ar fi fost platit in perioada ianuarie - mai 2020. Mijlocasul e gata sa mearga la TAS pentru a-si cere drepturile.

Gigi Becali i-a dat o noua replica lui Popa, pe care il acuza ca vrea sa incaseze bani pe degeaba de la club:

"A lucrat el? Doua luni de zile nu s-a lucrat. Nu s-a stat in Covid? Daca s-a stat in Covid e vinta mea? Daca nu ai muncit cum sa iei bani de la mine? Am adus eu COVID aici? Nu e vina lui, dar nici vina mea. Daca tu ai stat degeaba, cum sa iei bani?

Ai ceva la cap? Vrei bani pe degeaba? Fara munca? N-ai cum sa iei bani degeaba! Iei bani degeaba, dar cum zice statul, adica de somaj. Cum sa-ti dau eu 20.000 intr-o luna, daca n-ai muncit deloc?

Du-te la Comisie, dar ce cauti la televizor? S-a dus la televizor sa vorbeasca. Vai, ce suparat era el! L-am luat de la Chiajna, nu stia nimeni de el, l-am facut milionar", a declarat Gigi Becali.